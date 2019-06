Sûrement un des premiers phénomènes viraux québécois, la Bataille de Farador sera enfin produit en film!

Parallaxes, responsable de la série jeunesse originale La Dérape , disponible sur Club Illico, a partagé la nouvelle hier.

Téléfilm Canada a octroyé le financement nécessaire pour produire un long métrage inspiré du sketch culte de La Bataille de Farador, tiré de l'épisode 8 de Tom et ses Chums.

On espère donc retrouver Seigneur Gardakan, le magicien Mordak ainsi que notre voleur préféré à tous, Boba Fett, dans le long métrage qui s'annonce aussi épique que délirant.

Un des premiers «memes» québécois ?

On a tous déjà entendu ici et là, des citations venant de ce sketch basé sur une partie de Donjons & Dragons qui tourne mal.

On vous invite d’ailleurs à revoir l’épisode en question et ainsi vivre l’aventure D&D la plus célèbre du Québec.