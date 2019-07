20 films à voir au Festival international de films Fantasia

Le Festival international de films Fantasia revient, pour une 23e année, avec une sélection très diversifiée.

Attirant de plus en plus de fans et l’attention de l’industrie cinématographique, Fantasia est probablement l’un des plus grands événements de cinéma de genre sur la scène internationale.

Il est est devenu, au fil des années, un incontournable dans son domaine.

De nombreuses premières nord-américaines et mondiales ont été présentés au festival, comme Curse of Chucky et Final Destination 5.

De gros noms ont aussi foulés le tapis rouge au festival au cours des années : Mark Hamill (Star Wars), Guillermo Del Toro (Pan’s Labyrinth), John Carpenter (Halloween), Takashi Miike (13 assassins), Ray Harryhausen (The 7th Voyage of Sinbad) et John Landis (Three Amigos) pour n’en nommer que quelques-uns.

Expérimenter les films de genre de façon différente

De nombreux films qu’on ne verra jamais dans nos salles de cinémas traditionnelles sont montrés au festival.

Toutefois, ne pensez pas vous asseoir tranquille en silence, comme au cinéma.

Fantasia est une expérience en groupe, alors attendez-vous à réagir fortement avec la foule!

Avec une programmation comprenant des films venant d’Asie, d’Europe, des Amériques et même d’Afrique, Fantasia ouvrira une porte sur un univers que vous n’avez probablement jamais expérimenté.

Voici donc quelques films qui risquent de vous surprendre.

Comédies

The Art of Self-Defense par Riley Stearns | États-Unis | 104 mins

Come to Daddy par Ant Timpson | Canada, Irlande, Nouvelle-Zélande | 94 mins

Arts martiaux

Master Z : Ip Man Legacy par Yuen Wo-Ping | Hong Kong | 108 mins

Shadow par Zhang Yimou | Chine | 116 mins

Gintama 2 : Rules are Made to Be Broken par Yuichi Fukuda | Japon | 134 mins

Anime

Cencoroll Connect par Atsuya Uki | Japon | 75 mins

Horreur

Aquasplash de Renaud Gauthier | Québec, Canada | 71 mins

Culture Shock de Gigi Saul Guerrero | États-Unis | 91 mins

Dreadout de Kimo Stamboel | Indonésie | 97 mins

Little Monsters par Abe Forsythe | Australie | 94 mins

The Lodge par Veronika Franz, Sverin Fiala | États-Unis | 108 mins

Tone-Deaf par Richard Bates Jr. | États-Unis | 87 mins

Sadako par Hideo Nakata | Japon | 99 mins

Thriller

Killerman par Malik Bader | États-Unis | 112 mins

Tokyo Ghoul ‘S’ par Takuya Kawasaki, Kazuhiko Hiramaki | Japon | 101 mins

Drame

Brave Father Online - Our Story of Final Fantasy XIV par Teruo Noguchi, Kiyoshi Yamamoto | Japon | 114 mins

L’intervention par Fred Grivois | France | 98 mins

Rétro

Full Contact par Ringo Lam | Hong Kong | 105 mins

First Blood par Ted Kotcheff | États-Unis | 93 mins

The Crow par Alex Proyas | États-Unis | 102 mins