Évidemment, l’e-sport n’est pas que stades coréens bondés ou parties amicales avec les rappeurs les plus célèbres du monde.

Oh que non (et surtout au Québec).

C’est aussi des hauts et des bas et, surtout, des heures et des heures d’entraînement.

Ce soir, notre diffuseuse invitée — l’athlète pro Annieonfire, membre des Sailor Scouts, une équipe compétitive locale d’Overwatch — tentera de reprendre ce qui lui échappe depuis peu : son rang de GrandMaster.

«Dès qu’elle m’a annoncé ses intentions, j’ai tout de suite vu un lien avec les Mighty Ducks», note André Péloquin, chef de contenu chez Pèse sur start qui renoue avec sa manie de parler de lui à la troisième personne.

«Loin de moi l’idée de lier Annie à Gordon Bombay — qui est particulièrement détestable au début du film —, mais on retrouve dans sa démarche les mêmes valeurs véhiculées par ce classique des années 90 : volonté, ardeur et coin, coin, coin», ajoute-t-il.

Est-ce qu’Annieonfire touchera à nouveau au titre de GrandMaster ce soir?

C’est à suivre, dès 19h, sur la chaîne Twitch de Pèse sur start.

«Non seulement Annie est une joueuse redoutable, mais c’est aussi une diffuseuse fort appréciée. On ne peut s’empêcher que "d’embarquer" dans ses missions Overwatch lorsqu’elle diffuse. Sérieux, entre elle pis Emilio Estevez, je prends Annieonfire tous les jours de la semaine», poursuit-il, trahissant son âge ainsi que l’étendue de sa culture cinématographique.