AVERTISSEMENT: l’article suivant pourrait divulgâcher le dernier Game of Thrones. Nous préférons vous en aviser.

On ne compte plus les vidéos sur YouTube montrant comment des épisodes des Simpson se sont avérés prophétiques. Que ce soit de l’élection anticipée de Donald Trump ou l’utilisation de Facetime, les visions futuristes des scénaristes des Simpson font l’objet de nombreux articles et continuent de fasciner les fans de l’émission.

Dernière prophétie en date?

Dès octobre 2017, une aventure des Simpson montrait sans le savoir comment un épisode de la populaire série Games of Throne allait se terminer... un an et demi plus tard!

Comme le rapporte le New York Post, dans un épisode spécial où les Simpson se retrouvent dans le royaume de Springfieldia en plein Moyen-Âge, on peut y voir Bart aviser sa famille qu’un dragon est en train de brûler leur ville. Ce à quoi répond Homer avec sa répartie habituelle: «J’adore notre vie.»

Visuellement, cette scène s’apparente grandement au plus récent épisode de Game of Thrones, diffusé dimanche dernier, alors que Daenerys Targaryen et son dragon ont complètement ravagé la ville de King’s Landing.

Capture d'écran Twitter

Il n’en fallait pas plus pour que la twittosphère s’enflamme (comme le royaume de Springfieldia!). Plusieurs abonnés Twitter ont publié diverses captures d’écran et autres montages pour comparer la scène des Simpson avec celle de Game of Thrones.

The Simpsons predict the future yet again 😳 #GameOfThrones #Simpsons pic.twitter.com/MvSMaMMv37 — Würst Pundit Ever (@WurstPunditEver) 13 mai 2019

Si vous voulez connaître l’avenir, laissez tomber l’astrologie ou les lignes de la main et regardez Les Simpson!

Avec la précieuse collaboration de Mariane B-Courteau