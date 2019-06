On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même! La preuve? Alors qu’on attend encore tous que Nintendo planche sur une version «Classic» de la Nintendo 64, une youtubeuse a décidé de passer au prochain appel et de se fabriquer une GameCube miniature entièrement fonctionnelle.

Avec ses quatre ports (réduits) pour des manettes, deux ports USB, sa sortie audio/vidéo et son port Micro USB pour alimenter le tout, cette GameCube «Classic» artisanale est prête à vous faire vivre de joyeux moments de nostalgie.

Fait intéressant, sa conceptrice, Madmorda, n’a pas utilisé un micro-ordinateur de type Raspberry Pi pour faire fonctionner le tout, mais plutôt des composantes tirées d’une Wii et adaptées pour la cause, rapporte The Verge.

Et le boîtier? Il s’agit en fait d’une petite boîte à bonbons qui a été modifiée et peinte en violet. Incroyable!

Le plus beau, dans tout ça, est que la console miniature serait compatible avec tous les jeux de GameCube, sans aucun ralentissement.

Grâce à un adaptateur, les contrôleurs originaux peuvent aussi être utilisés sans problème sur la petite machine.

Soulignons d'autre part que Madmorda n’en est pas à sa première création du genre.

L’an dernier, elle avait transformé un simple porte-clés en vraie manette de GameCube miniature, complètement fonctionnelle!

Bref, Nintendo, prenez des notes. Maintenant que l’on sait que tout ça est possible, on veut notre GameCube «Classic»!