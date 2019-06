Les vedettes du prochain film de la franchise font une apparition dans un court-métrage de quatre minutes qui tire parti du partenariat entre United Airlines et Sony Pictures pour informer les passagers des consignes de sécurité à bord.

Aux côtés de l’homme-araignée, on retrouve Jacob Batalon, qui joue le rôle de Ned, le meilleur ami de Peter Parker dans le film Spider-Man : Far From Home, mais aussi Tony Revolori, qui incarne Eugene « Flash » Thompson et le PDG de la compagnie United, Oscar Munoz.

Un kit Spider-Man pour les passagers en prime!

Les passagers de la classe affaires recevront un kit de confort sur le thème de Spider-Man. Il comporte un masque de sommeil, une paire de chaussettes, des mouchoirs, des bouchons d’oreilles, une brosse à dents, un crayon et de luxueux produits soins.

Collaboration courantes

Les collaborations entre les compagnies aériennes et les studios de cinéma sont devenues courantes.

Air New Zealand a imaginé des vidéos en collaboration avec Peter Jackson sur le thème de ses sagas.

ANA a repeint sa flotte en vue de la sortie de Star Wars : Le Réveil de la force.

Spider-Man : Far From Home sera en salles le 3 juillet prochain.