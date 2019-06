ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA DERNIÈRE SAISON DE GAME OF THRONES.

Après une décennie de jeux de pouvoir, de trahisons, de rebondissements et de tensions, c’est maintenant la fin: la toute dernière émission de la populaire série Game of Thrones sera diffusée dimanche soir.

Difficile de croire qu’il ne reste que 80 minutes avant la conclusion de cette saga qui a retenu l’attention de millions de téléspectateurs au cours de ses huit saisons.

Qu’est-ce qui nous attend dans cet ultime épisode? Qui terminera la série assis sur le Trône de fer? Pèse sur Start vous partage ses humbles prédictions, un exercice fort laborieux considérant les rebondissements imprévisibles propres à cette série télévisée.

Voici donc cinq événements qui, selon nous, surviendront au cours du dernier épisode

1. Daenerys va mourir

Capture d'écran HBO

Après avoir complètement ravagé la capitale de Westeros King’s Landing au cours du dernier épisode, Daenerys Targaryen est théoriquement la leader de Westeros. Toutefois, il serait (TRÈS) surprenant que le règne de la «Reine folle» se prolonge bien longtemps.

La mort de la Mère des Dragons semble effectivement inévitable. Sa colère démesurée lors de l’épisode «Les Cloches» a fait des centaines de milliers de morts, dont de nombreux enfants.

Capture d'écran HBO

Outre son dragon et Grey Worm, Daenerys ne devrait plus avoir beaucoup d’alliés sur qui compter, alors que Tyrion, Davos et même son amant (et neveu) Jon Snow devraient lui tourner le dos.

2. C’est Jon Snow qui va s’en charger

Capture d'écran HBO

Comment mourra Daenerys et qui se chargera lui enlever la vie? Voilà qui est plus hasardeux à prédire, car plusieurs personnages ont le potentiel d’accomplir cette tâche.

Plusieurs théories semblent pencher vers Arya, qui termine le dernier épisode en se déplaçant sur un cheval blanc, perçu par certains comme un symbole de la mort. À moins qu’elle ne soit déjà morte, ce qu’on ne peut exclure, la valeureuse guerrière est donc l’une des candidates de choix pour s’occuper du destin de Daenerys.

Capture d'écran HBO

Arya et son cheval blanc après l'apocalypse déclenchée par Daenerys en mode #MadQueen dans #GameofThrones



« Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la Mort, et l’Enfer le suivait »

(l’Apocalypse de Saint Jean)



#GOT8x05



🤯🤯🤯 pic.twitter.com/oTEKXayFr1 — ChérieÇaVaDébunker (@Conspis_en_PLS) 13 mai 2019

La disciple du Dieu multiface réaliserait ainsi la fameuse prophétie de Melisandre, voulant qu’elle «fermera les yeux bruns, bleus et verts». N’oublions pas toutefois que la jeune Stark a déjà enlevé la vie d’un personnage aux yeux verts, en la personne de Petyr Baelish (Little Finger).

PHOTO HBO

Et comme Arya a déjà éliminé le Roi de la Nuit (Night King), il est peu probable que ce personnage se charge également de la mort de Daenerys. Elle pourrait toutefois avoir un rôle important dans la finale, comme un duel épique avec Grey Worm ou une scène où elle prendra les traits d’un autre personnage.

Bran pourrait-il avoir un rôle important dans le dernier épisode? Il ne semble pas exclu que la Corneille-à-trois-yeux puisse prendre le contrôle du dernier dragon de Daenerys. Toutefois, les flammes ne seront pas suffisantes pour éliminer la «Reine folle», dont le sang de dragon lui assure une résistance au feu.

Capture d'écran HBO

Une autre possibilité réside dans la tentative d’empoisonnement de Lord Varys envers Daenerys, subtilement abordée lors du dernier épisode. Bien que le personnage ait été exécuté pour trahison, peut-être que ses jeunes disciples tenteront à nouveau d’empoisonner la Mère des Dragons?

Anyone one else think Varys was tryingto poison Danny??? #GameofThrones pic.twitter.com/JIMD2felPW — ❤️ Diana ❤️ (@dglisman) 14 mai 2019

La Main de la Reine, Tyrion Lannister, pourrait aussi être celui qui se chargerait de la mort de Daenerys, devenant ainsi le nouveau Régicide (Kingslayer) après la mort de son grand frère Jaime.

Capture d'écran HBO

Toutefois, nous croyons que c’est Jon Snow qui sera celui qui enlèvera la vie de sa tante. Son personnage n’est pas le plus glorieux depuis le début de la saison, avouons-le, et cette scène permettrait de rééquilibrer les choses.

Capture d'écran HBO

Et son visage de consternation dans le dernier épisode ne laisse aucun doute: il désapprouve le comportement incendiaire de son amante.

3. Varys aura eu le temps de propager la nouvelle concernant Jon Snow

Capture d'écran HBO

Au tout début de l’épisode 5, on aperçoit Varys qui, avant de mourir, détruit en vitesse un message. Celui-ci avait été rédigé dans le but de propager la nouvelle selon laquelle Jon Snow, ou plutôt Aegon Targaryen, est le véritable héritier du trône de fer.

Bien qu’il soit interrompu dans sa correspondance, gageons qu’il avait déjà eu le temps d’envoyer plusieurs corbeaux aux quatre coins du royaume. La nouvelle devrait donc se répandre comme une traînée de poudre dans Westeros, et tous sauront que la désormais cruelle Daenerys n’est pas l’héritière légitime du royaume des Sept Couronnes.

4. Jon Snow refusera le trône et l’offrira à quelqu'un d'autre... probablement à un membre de la famille Stark

Photo HBO

Honnêtement, bien qu’il serait logique que Jon Snow règne sur Westeros, nous ne croyons pas qu’il sera assis sur le Trône de fer lors de l’apparition du générique final dimanche. Ce serait bien trop facile! Surtout que l’héritier du trône a mentionné à de nombreuses reprises qu’il n’était pas intéressé par ce poste.

Notre prédiction est plutôt que Jon Snow offrira le trône à Sansa ou Bran Stark. Sansa a démontré qu'elle a gagné en maturité au fil des dernières saisons et sa capacité à régner n’est plus discutable. Pourrait-elle être accompagnée de Tyrion? Ce serait tout simplement parfait.

Bran pourrait également être l'homme désigné pour régner sur Westeros, en raison de sa grande sagesse et de sa capacité à voir dans le passé, le présent et le futur. C'est d'ailleurs le scénario le plus probable aux yeux des bookmakers de Las Vegas, qui semblent convaincus du triomphe de la Corneille-à-trois-yeux!

BREAKING:



Bran Stark is now the -500 favorite (83.33% implied probability) to rule Westeros at the end of #GameofThrones



Updated odds:



Bran -500

Sansa +400

Tyrion +750

Jon (Aegon) +800

Daenerys +1500

Arya +3000

Gendry +3000

Jon & Daenerys' baby +3300

Samwell +5000 pic.twitter.com/uGrux08BDs — Odds Shark (@OddsShark) 14 mai 2019

5. La capitale de Westeros déménagera à Winterfell

Capture d'écran HBO

King’s Landing n’étant plus qu’un champ de ruines, il est fort probable que la capitale de Westeros change de lieu.

En continuité avec notre prédiction précédente, il serait donc logique que le cœur du royaume soit déplacé à Winterfell, lieu de résidence de la famille Stark. Cela permettrait également d’officiellement entamer une nouvelle époque, après des années de tyrannie.

Sondage Selon vous, qui terminera sur le Trône de fer? Daenerys Targaryen Jon Snow Sansa Stark Bran Stark Arya Stark Tyrion Lannister Gendry Baratheon Personne Partagez votre résultat sur Facebook

Le dernier épisode de Game of Thrones sera diffusé dimanche soir sur les ondes de HBO.