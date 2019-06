Cela fait déjà un an que les fans de Rick and Morty ont appris que la série d’Adult Swim était renouvelée pour plus de 70 épisodes. Mais, aucune date n’avait été annoncée pour le début de la saison 4. Enfin, on a une réponse!

Ce sont Rick et Morty eux-mêmes qui ont annoncé la bonne nouvelle lors d’une présentation de WarnerMedia, dans une vidéo qui est ensuite débarquée sur YouTube.

Voilà, c’est officiel: Rick and Morty est de retour sur Adult Swim en novembre 2019. La finale de la troisième saison a été diffusée en octobre 2017, alors les fans ont assez attendu.