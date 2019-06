The Big Bang Theory: c'est la fin ce jeudi

Série sur des physiciens, peuplée de geeks ringards, The Big Bang Theory, dont le dernier épisode sera diffusé jeudi, semblait destinée à un public restreint, mais s’est imposée comme l’une des plus regardées au monde.

Que les deux héros Sheldon et Amy décrochent ou non leur prix Nobel, thème récurrent de cette douzième et dernière saison, TBBT raccroche au sommet de sa gloire.

La série a plané presque toute la saison au-dessus des 12 millions de téléspectateurs en direct (plus de 17 millions en comptant le différé), au même niveau que Game of Thrones et au sommet de la télévision américaine.

Selon le cabinet Parrot, The Big Bang Theory figurait même, l’an dernier, parmi les cinq séries les plus populaires du monde.

C'est la faute à Sheldon

Le diffuseur, la chaîne CBS, aurait d’ailleurs volontiers poursuivi l’aventure, mais l’acteur Jim Parsons, qui incarne le héros Sheldon Cooper, a dit stop, sonnant la fin de la partie.

Pour le producteur et scénariste Stephen Engel, qui a travaillé sur une trentaine d’épisodes durant les premières saisons, la série doit beaucoup de son succès à Sheldon.

« C’était le mélange heureux d’un personnage et d’un acteur, qui était simplement magique, » a-t-il indiqué dans un entretien à l’AFP.

Aussi brillant scientifique qu’il était mal calibré pour la vie en société, Sheldon était « le mariage parfait d’un point de vue, de l’humour, d’une voix et d’un acteur qui faisait crever l’écran au personnage », dit Stephen Engel.

Avènement de la culture geek

Mais Sheldon n’explique pas à lui seul comment une série qui ne figurait même pas dans le top 50 des audiences à la fin de sa première saison, et n’a jamais trouvé grâce aux yeux des critiques, a pu durer plus longtemps que Friends, ou Seinfeld.

De l’avis général, TBBT a su jouer la carte geek, celle des passionnés de séries, de jeux vidéo et de sous-genres obscurs incarnée par Sheldon, Leonard, Howard ou Raj.

Longtemps synonyme de marginalité, cette culture est devenue dominante à la faveur des sagas Le Seigneur des anneaux, Star Wars et Game of Thrones, élargissant l’audience de TBBT.

« Dans la foulée de Friends, il y avait une tendance à mettre le plus possible de gens mignons dans la même pièce en espérant que les gens voudraient regarder », explique Stephen Engel. « Big Bang Theory a décidé que parce qu’ils étaient des nerds, nous pouvions prendre les acteurs les plus drôles que nous pouvions trouver. Ils n’avaient pas besoin d’être beaux. »