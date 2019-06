Ne clignez pas des yeux: Doctor Who arrive sur VR

Sortez votre casque VR, il est temps de partir en guerre contre les Daleks! Exterminez-les, EXTERMINEZ-LES TOUS!

Des Daleks, des Anges pleureurs et d’autres ennemis du Docteur sont au menu dans Doctor Who: The Edge of Time, ce nouveau jeu VR. Stoppez ces créatures avant qu'elles envahissent notre réalité à l’aide de votre fameux tournevis sonique!

Depuis que Jodie Whittaker a pris la place de Peter Capaldi dans le rôle du Docteur, elle a su éviter la rencontre contre ces ennemis classiques de la série. Soyons honnêtes, on a tout de même une place bien spéciale dans notre coeur pour ses créatures vicieuses.

Dans la bande-annonce courte de Doctor Who: The Edge of Time, on retrouve nos ennemis préférés dans une nouvelle aventure qui semble quand même à glacer le sang. Surtout avec les Anges!

Conseil d’ami : si vous croisez un Ange pleureur, ne clignez surtout pas des paupières, vous allez le regretter.