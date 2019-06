ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA DERNIÈRE SAISON DE GAME OF THRONES.

La série Game of Thrones a pris fin ce dimanche et, comme à leur habitude, les créateurs ont glissé à quelques endroits des détails qui, bien que parfois très subtils, permettent de mieux comprendre la saga.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment plusieurs références à des épisodes précédents.

Voici 10 choses que vous avez peut-être manquées dans le dernier épisode de Game of Thrones

1. Les conséquences de la bataille de King’s Landing sont visibles dans le générique d’introduction

Si vous ne l’aviez pas remarqué, l’introduction de Game of Thrones a évolué au cours de la dernière saison, alors qu’on peut constater sur la maquette la trajectoire des Marcheurs blancs (White Walkers) et les dégâts causés par les divers affrontements.

C’est d’autant plus frappant dans le générique d’introduction de ce dernier épisode, où King’s Landing est endommagée par l’horrible bataille du chapitre précédent. On remarque également que l’emblème des Lannister apposé sur le vitrail au-dessus du trône de fer a été retiré.

2. Les tresses de Daenerys sont plus imposantes que jamais

Pour le peuple Dothraki, la longueur des tresses est synonyme de pouvoir et de victoires. Ainsi, d’une saison à l’autre, on a pu témoigner de l’évolution de la coiffure de Daenerys, où les tresses sont de plus en plus nombreuses.

Après avoir conquis King’s Landing, les imposantes tresses de la Mère des dragons ne laissent aucun doute sur sa puissance.

3. La scène où Daenerys découvre le Trône de fer ressemble grandement à sa vision dans la saison 2

On croyait à l’époque qu’il neigeait sur King’s Landing, mais ce sont bien des cendres qui tombent sur la capitale de Westeros.

Dans sa vision, Daenerys s’approche du trône, mais n’ose pas le toucher. Elle le fait avec beaucoup de satisfaction dans le dernier épisode de la saga.

4. Ce personnage que vous ne croyiez pas connaître... est Robin Arryn

Vous vous souvenez du garçon un peu étrange de Lysa Arryn, la sœur de Catelyn Stark? Peu d’entre nous ont reconnu le personnage de Robin lors de la réunion des leaders de Westeros. Force est d’admettre que le jeune représentant des Eyrie a plutôt bien vieilli!

5. Par sa prochaine destination, Grey Worm rend hommage à Missandei

À la fin de l’épisode, Grey Worm et son armée quittent King’s Landing pour recommencer leur vie à l’extérieur de Westeros. Le dirigeant choisit l’île de Naath comme destination, ce qui est loin d’être un hasard. C’est effectivement l’endroit où lui et Missadei s’étaient promis de se rendre une fois la guerre terminée.

6. Arya avait déjà indiqué vouloir explorer l’ouest de Westeros

Lors de sa rencontre avec la comédienne Lady Crane dans la saison 6 à Braavos, Arya a partagé son désir de découvrir ce qui se trouve à l’ouest de Westeros.

Cet objectif deviendra finalement réalité, alors que la jeune Stark met le cap vers l’ouest à la fin du dernier épisode.

7. Sam présente le livre A Song of Ice and Fire, qui a le même titre que la série de George R. R. Martin

Tout est dans tout. Bien que l’on connaisse mieux la saga sous le nom Game of Thrones, les livres de l’auteur George R. R. Martin se nomment bien A Song of Ice and Fire, tout comme l’œuvre que présente Samwell dans le dernier épisode.

8. Tyrion raconte la même blague pour une troisième fois et on ne connaît toujours pas la fin

Au cours des saisons précédentes, Tyrion Lannister a commencé à raconter à quelques reprises une blague où il explique être entré avec un âne et du miel dans un bordel. À chaque fois, un événement l’a empêché de terminer son gag.

On croyait enfin avoir droit au punch cette fois-ci, mais non, la scène coupe avant que l’on puisse savourer l’humour de la Main du Roi.

9. La robe de Sansa est un vibrant hommage à sa famille

La robe que porte Sansa lors de son couronnement comme nouvelle Reine du Nord est loin d’être anodine.

Le tissu en écaille de poissons semble être un hommage à la famille Tully, d’où provient sa mère.

Les feuilles que l’on peut admirer sur la robe représentent quant à elles l’arbre-cœur de Winterfell, un lieu fort important pour Sansa. Son père Ned y passait beaucoup de temps, Theon est décédé à cet endroit et Arya y a tué le Roi de la Nuit (Night King).

10. La dernière scène de Game of Thrones est un clin d’œil à la toute première scène

Afin de bien boucler la boucle, les similitudes sont nombreuses entre la toute première scène de Game of Thrones et la scène finale présentée dimanche soir. Dans les deux cas, des membres de la Garde de Nuit (Night’s Watch) marchent au nord du Mur.

Toutefois, dans le dernier épisode, les «Sauvageons» sont devenus des alliés et les Marcheurs blancs (White Walkers) ne sont plus une menace.