Maintenant que Game of Thrones est terminé, peut-être ressentez-vous le besoin de panser vos plaies avec un achat impulsif de plus de 25 000 $ US?

À LIRE AUSSI: L’ultime épisode de Game of Thrones laisse les fans sur leur faim

Si c’est le cas, ces magnifiques guitares de Fender inspirées par les grandes maisons de Westeros sont fort probablement faites pour vous!

Dévoilée il y a quelques semaines, la série créée par la division Custom Shop du fabricant américain propose trois modèles aussi magnifiques que détaillés: une Jaguar aux couleurs des Lannister, une Stratocaster signée Targaryen et une Telecaster à la mode Stark.

Capture d'écran Fender

Selon Fender, les instruments de la Sigil Collection ont été développés en collaboration avec l’un des scénaristes de Game of Thrones, D. B. Weiss, qui serait également un grand joueur de guitare.

Le luthier en charge du projet, Ron Thorn, lui aussi un fan de la série (ça tombe bien), a donc pris en considération les emblèmes des maisons, leurs costumes, armures, armes et régions natales dans Westeros pour imaginer les instruments spéciaux.

Si la Telecaster Stark apparaît (très légèrement) plus sobre avec son corps en frêne des marais et son pickguard argenté orné d’un loup, la Jaguar Lannister est tout ce qu’il y a de plus exubérant avec ses motifs en feuille d’or et ses pièces encore plus étincelantes.

Capture d'écran Fender

Pour sa part, la Stratocaster Targaryen s’avère assurément une œuvre d’art avec son motif de dragon sur le corps de la guitare. Sculptées à la main, les «écailles» auraient demandé pas moins de 19 heures de travail manuel au luthier.

Au total, ce dernier aurait passé plus de 300 heures à élaborer la Sigil Collection. 300 heures!

Capture d'écran Fender

En un sens, tous ces efforts se reflètent assurément dans le prix des instruments qui se vendent respectivement à 25 000 $ (Telecaster Stark), 30 000 $ (Jaguar Lannister) et 35 000 $ (Stratocaster Targaryen)... en dollars américains, évidemment.

C’est un peu au-dessus de votre budget?

Consolez-vous un tout petit peu en regardant les trois superbes guitares en action avec Tom Morello (Rage Against the Machine), Scott Ian (Anthrax), Nuno Bettencourt (Extreme) pour les manier dans cette vidéo promotionnelle.

Disons que ça donne un léger côté wild au thème de Game of Thrones!