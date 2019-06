Alors que la saga «Skywalker» de Star Wars tire à sa fin, les fans se préparent à accueillir une toute nouvelle histoire de l'univers qui les émerveille depuis 40 ans. Vanity Fair a toutefois voulu souligner cette fin en beauté, grâce au talent de la célèbre photographe Annie Leibovitz.

Dans un énorme dossier spécial, Vanity Fair a publié un magnifique album de photos prises lors du tournage de Star Wars: Rise of the Skywalker, dans le désert de la Jordanie.

L’album photo est accompagné d’une touchante vidéo YouTube où l’on voit Leibovitz documenter l’arrière-scène tandis que les acteurs se confient avec émotion. On sent vraiment que c'est la fin, du moins pour cette histoire de Star Wars. On a quand même plusieurs autres films qui s'en viennent!

Vidéo Star Wars: Episode 9 de Vanity Fair

Consultez l’album photo ici! Conseil: sortez vos mouchoirs.