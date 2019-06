Une réunion émouvante aura lieu dans le prochain Star Wars: L'ascension de Skywalker.

Billie Lourd, la fille de l'actrice Carrie Fisher, décédée en 2016, offrira une scène sans aucun doute émouvante entre son personnage, le lieutenant Connix, et Leia.

Pour cela, la production aura recours à des scènes non utilisées de Star Wars: Episode VII – Le réveil de la Force, sorti en 2015.

La nouvelle apparition de l'actrice disparue a été décidée après une discussion entre J.J. Abrams et Billie Lourd sur les raisons du retour de la générale Leia.

«C'est dur de même en parler sans passer pour une espèce d'idiot cosmique spirituel», a-t-il confié à Vanity Fair. «Mais, d'un coup, on a eu l'impression d'avoir trouvé la réponse impossible à une question impossible», a-t-il conclu.

«Il y a des moments où elles sont en train de discuter, il y a des moments où elles se touchent», a décrit J.J. Abrams.

«Il y a des moments dans le film où Carrie est présente, et je sentais vraiment l’esprit particulier et reconnaissable de Carrie, que cela se passerait ainsi, parce que, d’une manière, ça a marché. Et jamais je ne l’avais imaginé», a-t-il ajouté.

Autre fait intéressant relevé par Vanity Fair, l’interprète de C-3PO, Anthony Daniels, a révélé que son personnage ferait quelque chose qui surprendrait tout le monde, sans en dire plus.

Star Wars: L'ascension de Skywalker sortira le 15 décembre 2019 au Canada.