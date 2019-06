Ce dimanche, la franchise Infamous célèbre (déjà) son 10e anniversaire! Pour marquer le tout, Sucker Punch, le studio derrière la réalisation de la série, a révélé sur Twitter 10 faits intéressants sur le développement du premier volet, paru en 2009 sur la PlayStation 3.

Parmi les révélations les plus, disons, «particulières», on apprend notamment qu’une version préliminaire du jeu permettait de faire des cascades à moto (!) et même de se déplacer à travers la ville en skatant sur une espèce de champ d’énergie invisible.

Dans une autre itération, le personnage principal pouvait utiliser la télékinésie pour attirer des objets vers lui et les utiliser ensuite comme projectile.

La série de tweets permet aussi de découvrir qu’avant de s’appeler Infamous, le jeu a brièvement été intitulé True Hero.

Une bande-annonce avec ce nom (un peu banal, avouons-le) avait même été conçue pour le E3 2007... d’un coup qu’Infamous ne soit pas approuvé à temps par le service du contentieux!

Fait intéressant, Sucker Punch semble même s’être inspiré pendant un moment des Sims en faisant parler les personnages du jeu dans une langue inventée, appuyée par des icônes qui rappellent elles aussi pas mal la série de simulation de Maxis.

L’ensemble des anecdotes sur le développement du jeu peuvent être retrouvées sur la page Twitter du studio américain.

Sur ce, bon anniversaire, Infamous!