Disney attire toujours autant les foules.

Avec le revival de son classique Aladdin, porté notamment par Will Smith dans la peau du Génie, le studio prend la tête du box-office mondial grâce à plus de 207 millions de dollars récoltés dès son premier week-end.

John Wick Parabellum et Pokémon Détective Pikachu complètent le podium tandis qu’Avengers: Endgame continue de se rapprocher du record historique d'Avatar.

Le Génie écrase John Wick et Pikachu

Pari gagné pour Disney avec son remake en live-action de son classique de 1992 Aladdin qui s’empare de la première place du box-office mondial dès sa sortie dans les salles.

La magie d'Aladdin a su devancer le retour de Keanu Reeves dans le film d’action John Wick: Parabellum qui perd une place dans le classement mondial.

Le film de Chad Stahelski ajoute un peu plus de 49 millions de dollars à ses recettes qui s’élèvent désormais à plus de 175 millions de dollars.

Si John Wick: Parabellum a perdu une place dans le classement de cette semaine, c’est également le cas de Pokémon: Détective Pikachu qui rétrograde à la troisième place.

Le film sur l’univers des Pokémon a tout de même réussi à réunir 37,6 millions de dollars supplémentaires et cumule dorénavant près de 353 millions de dollars.

Avengers contre Avatar

Avec 32 millions de dollars de plus à son compteur, Avengers : Endgame se rapproche dangereusement du record historique d'Avatar.

Les recettes du Marvel s’élèvent désormais à 2,677 milliards de dollars quand celles du blockbuster de James Cameron se situent à 2,787 milliards de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

1. Aladdin - 207,1

2. John Wick: Parabellum - 49,1

3. Pokémon: Détective Pikachu - 37,6

4. Avengers : Endgame - 32,1

5. Brightburn : L’Enfant du mal - 12

6. A Dog’s Journey - 10,6

7. Le Coup du Siècle - 8,4

8. Booksmart - 6,5

9. The Gangster, The Cop, The Devil - 6,4

10. Rocketman - 6,4