Une semaine plus tard, les gens déçus par la dernière saison de Game of Thrones n’ont toujours pas fini d’exprimer leur désarroi...!

La preuve: une pétition en ligne suggère maintenant que les deux scénaristes de la série subissent la «marche de la honte», à l’image de Cersei lors de la finale de la saison 5.

Pour ce faire, le créateur du mouvement, si on peut l’appeler ainsi, demande que l’interprète de la charmante dame à la cloche, l’actrice Hannah Waddingham, soit engagée pour suivre David Benioff et D. B. Weiss en criant répétitivement «shame» et en agitant sa cloche.

L’auteur de la pétition souhaite ainsi faire payer les deux scénaristes pour leur «péché»... soit de ne pas avoir répondu aux attentes des fans avec la saison finale de Game of Thrones.

On ne précise toutefois pas si Benioff et Weiss devront vivre exactement le même traitement que Cersei pendant leur «marche de la honte».

Devront-ils également se dénuder, se faire couper les cheveux et se faire lancer toutes sortes de projectiles un peu louches? Bonne question!

Pour le moment, la pétition hébergée sur change.org vient tout juste de franchir le cap des 5 000 signatures et se rapproche lentement, mais sûrement, de son objectif de 7 500 adhérents.

On aura tout vu... ou presque!