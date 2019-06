Les fans d’Umbrella Academy seront heureux d’apprendre que Robert Sheehan, qui icarne Klaus dans la série, participera à l’édition 2019 de Comiccon Montréal.

Sheehan se joindra à son collègue Cameron Brodeur exclusivement le 6 juillet pour rencontrer les plus grands fans d’Umbrella Academy. On ne sait pas encore s’il y aura une séance de photos ou seulement des signatures pour le moment, mais Sheehan sera sur scène pour répondre à vos questions. Plus d’infos à venir.

Ce n’est pas tout: d’autres invités spéciaux ont été confirmés! Les voici.

Lou Ferrigno

The Incredible Hulk

Euan Cherry/WENN





Marie-Claude Bourbonnais

Cosplayeuse pro

Le Journal de Qu�bec

Lisa Marie Varon (Victoria), Jake «The Snake» Roberts

WWE

Dave Starbuck/Future Image/WENN.com

Consultez la liste complète des invités Comiccon.