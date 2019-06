Le désastre nucléaire de Tchernobyl de 1986 a connu son lot de documentaires, reportages et films.

On a vu Shane Smith de Vice visiter les lieux pour y chasser des bêtes radioactives. Il y a plein de vidéos de casse-cous sur YouTube qui font du Parkour à Pripyat. Souvent, c’est du contenu qui vous rappelle à quel point il est dangereux d’être sur les lieux, et que les journalistes qui s’y aventurent sont pas mal courageux.

Par contre, il est rare qu’on tente d’expliquer ce qui s’est réellement passé à Tchernobyl.

Tout ce que l’on sait à propos de la catastrophe, c’est qu’il y a eu une grosse explosion et que les conséquences sont graves. Mais, sait-on vraiment pourquoi cette explosion a eu lieu?

Craig Mazin, créateur et scénariste de Chernobyl, s’est posé la même question. Dans le podcast qui accompagne la mini-série, il fait un parallèle intéressant pour expliquer son choix d’explorer une telle tragédie.

Capture d'écran HBO

«Si vous demandez à quelqu’un ce qui s’est passé sur le Titanic, il vous répondra qu’il a coulé. Si vous demandez comment, la personne répondra que le navire a frappé un iceberg», a-t-il déclaré dans le podcast Chernobyl.

Voilà pourquoi il a voulu raconter l’histoire de Tchernobyl dans une série inspirée des événements et des personnes touchées par le désastre. Et c’est un énorme succès; la série est la mieux notée du moment.

Capture d'écran HBO

Au moment d’écrire ces lignes, Chernobyl est #1 sur IMDB devant The Wire, Game of Thrones, Breaking Bad et Band of Brothers.

L’équipe de Pèse sur start a donc voulu vous donner ses raisons d’écouter la série, si vous hésitiez encore. (N'hésitez pas!)

1. La série nous permet de réaliser à quel point on ne connaît rien sur le désastre de Tchernobyl.

Capture d'écran HBO

2. Ça va bien au-delà de la leçon d’histoire; ça jette aussi la lumière sur les victimes et ce qu’elles ont enduré.

Capture d'écran HBO

3. C’est franchement bien scénarisé et réalisé.

Capture d'écran HBO

4. Les acteurs sont excellents et ne tentent pas d’imiter un accent russe parodique. C’est un choix qu’a fait Mazin, et qu’il assume pleinement.

5. C’est un mélange parfait de plusieurs genres: thriller politique, drame humain, avec un soupçon de science.

Capture d'écran HBO

6. Ce n’est pas romancé à l’extrême; on vit des émotions, mais ça n’a rien d’un blockbuster de désastre américain.

Capture d'écran HBO

7. La série tente de vulgariser les notions de base sur l’énergie nucléaire, et ça fait peur. Mais ça donne envie d’en apprendre plus.

Capture d'écran HBO

8. C’est terrifiant; probablement l’émission la plus épeurante à la télé en ce moment, même si ce n’est pas une série d’horreur. La réalité fait tellement plus peur...

Capture d'écran HBO

9. Ça nous rappelle à quel point il faut respecter le travail des premiers répondants.

10. On apprend qu’il y a quand même eu de vrais héros dans cette histoire, et que des gens se sont battus pour les bonnes raisons.

Capture d'écran HBO

11. On voit la persévérance des scientifiques, qui doivent défendre leurs observations et se faire écouter.

Capture d'écran HBO

12. Beaucoup de gens se sont sacrifiés, croyant qu’ils pouvaient sauver des vies. C’est dur à regarder, mais important.

Capture d'écran HBO

13. Beaucoup de productions ont voulu parler de Tchernobyl, mais le résultat est souvent maladroit ou trop « regardez comme on est cool d’explorer un endroit détruit et abandonné».

Capture d'écran HBO

14. La cinématographie est magnifique, même si les images sont difficiles à regarder. Le design sonore est super bien pensé; il y a très peu de musique et les sons ambiants sont terrifiants.

Le 5e et dernier épisode de Chernobyl sera diffusé lundi prochain sur HBO.