Pour le meilleur ou pour le pire, suivant votre opinion, ce serait maintenant officiel: l’acteur Robert Pattinson incarnera Batman dans la prochaine trilogie de films sur l’homme masqué, a confirmé Deadline.

Après plusieurs jours de suspense et un essai devant la caméra, l’interprète d’Edward Cullen dans la saga Twilight aurait finalement eu le dessus sur Nicholas Hoult, également pressenti pour le rôle de Bruce Wayne.

Toujours selon la publication américaine, Pattinson en serait maintenant à négocier un contrat qui inclurait des options pour au moins trois longs-métrages.

La trilogie (ou du moins le premier film de celle-ci) sera réalisée par Matt Reeves, qui nous a notamment offert deux volets de La Planète des singes et Cloverfield.

The Batman, premier arrêt de cette nouvelle série, devrait paraître en 2021 et se concentrerait sur les jeunes années du héros de Gotham, d’où le choix d’un acteur âgé d’un peu plus de 30 ans.

Pattinson succédera donc à Ben Affleck, qui est le dernier en titre à avoir revêtu le costume de Batman.

Vu le succès mitigé des récentes apparitions du personnage, disons que le masque d'Affleck risque d’être un peu plus facile à porter que celui de Christian Bale ou de Michael Keaton...