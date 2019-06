On est encore bien loin de voir Spider-Man balancer des bouts de toile en direction d’un Bowser en colère dans Super Smash Bros... mais, apparemment, ce ne serait pas non plus une situation impossible, selon Marvel!

Ainsi, si l’on en croit les propos de Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif pour Marvel Games, l’entreprise ne serait pas fermée à collaborer avec Nintendo pour amener certains de ses personnages dans l’univers de Super Smash Bros.

Questionné par Game Informer au sujet d’un potentiel «crossover» entre les deux marques, ce dernier a mentionné qu’il pouvait l’imaginer et que «tout était possible», mais que ce ne serait pas lui qui prendrait ce genre de décision.

Rosemann a tout de même ajouté qu’il verrait bien «Hawkeye se tenir aux côtés de Link, alors que les deux décochent des flèches»!

Voilà une possibilité pas mal aguichante, mais est-ce qu’il s’agit vraiment d’un souhait réalisable?

Dans de telles circonstances, le mot final reviendrait au réalisateur de Super Smash Bros, Masahiro Sakurai, et ce dernier serait assez «sélectif» lorsque vient le temps d’incorporer de nouveaux personnages à la série de jeux de combat.

Dans un monde où des héros de Marvel se joindraient à Mario, Fox et compagnie, ce serait aussi la première fois que des combattants ne provenant pas de l’univers des jeux vidéo atterriraient dans Super Smash Bros.

Rien ne nous empêche de nous croiser les doigts et de souhaiter (très fort) qu’une telle alliance prenne forme, mais on peut quand même douter de la volonté de Nintendo d’ouvrir les portes d’une de leur série phare à Wolverine, Spider-Man et Black Panther.

D’ici à ce qu’un miracle se produise, les fans de la Switch pourront tout de même obtenir leur dose de Marvel en se rabattant sur le jeu d’action-RPG Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, qui paraîtra exclusivement sur la console de Nintendo le 19 juillet prochain.