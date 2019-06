Oui, il y a bel et bien un jeu inspiré de Jumanji en production et, non, ce n’est pas celui que l’on attendait...

Si vous faites partie de ceux dont l’enfance a été bercée par le classique de 1995 mettant en vedette Robin Williams, vous risquez fort d’être déçu par cet aperçu de Jumanji: The Video Game... inspiré par les volets MODERNES de la franchise.

Ainsi, on retrouve dans cette première bande-annonce des versions plutôt «cartoonesques» de Dwayne «The Rock» Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan, impliquées dans des aventures encore inconnues.

La brève vidéo partagée ce mardi ne permet donc pas d’en apprendre beaucoup sur le titre, si ce n’est que Bandai Namco Entertainment Europe, Outright Games et Funsolve travaillent ensemble sur celui-ci et que la masse musculaire de l’alter ego vidéoludique de ce cher The Rock semble avoir fondu comme neige au soleil.

Sur une note plus sérieuse, Jumanji: The Video Game sera principalement orienté pour le jeu à quatre en ligne, mais permettra également des parties en multijoueur local, chaque personnage ayant ses propres avantages.

Le jeu est attendu pour le 15 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, un peu moins d’un mois avant la parution du troisième volet de la série de films.

Inutile de dire que l’on s’ennuie pas mal de Robin Williams...