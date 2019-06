Si votre chandail à l’effigie de la Xbox ne vous suffit plus, sachez que vous pourrez bientôt porter la même odeur que votre console favorite. Du moins, c’est ce que Microsoft insinue avec sa nouvelle série de produits de toilette inspirés de sa fameuse machine de salon.

Eh non, nous ne sommes plus le 1er avril, il s’agit bel et bien d’une vraie annonce de la part de l’entreprise de Redmond!

Alors, qu’est-ce que ça sent une Xbox au juste? La poussière brûlée? Le fond de casque de Master Chief? L’auto neuve de Forza?

Selon la description officielle rapportée par Gamespot, les produits «Xbox» de la marque Lynx proposeront «une odeur fraîche d’agrumes verts palpitante», avec des notes de lime kafir, de citron d’hiver (peu importe ce que c’est), de menthe, de sauge et de patchouli.

Ah! Bien sûr! C’est un parfum qui a immensément de sens...

Les plus aventuriers devront toutefois se rendre jusqu’en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour se procurer le gel douche et déodorant aux bons arômes verdâtres de Xbox.

De ce fait, on ne sait toujours pas si les produits seront commercialisés par exemple au Canada, sous la marque jumelle de Lynx, Axe.

Reste aussi à découvrir de quelle génération de console le parfum s’inspire-t-il... Xbox One? Xbox 360? L’odeur classique d’une bonne vieille Xbox originale? C’est un mystère!

À l’approche du E3, il ne reste maintenant qu’à espérer que Sony et Nintendo emboîtent le pas avec du savon et de l’eau de toilette de leur cru. Tant qu’à faire!

D’ailleurs, d’après vous, qu'est-ce que sentent les deux autres géants de l’industrie du jeu vidéo?