Un Nintendo Direct a été diffusé aujourd’hui et dévoilait les nouveautés des jeux Pokémon Sword et Shield. La présentation de 15 minutes était remplie d’information, alors on vous fait un petit résumé!

L’aventure Pokémon Sword et Shield se déroule dans la région de Galar, un endroit rempli de Pokémons jamais vus, dont huit qui ont été dévoilés lors des diffusions de Nintendo.

Capture d'écran // Noms francophones



Le RPG sera joué à la troisième personne, vous permettant de bouger la caméra afin de regarder autour de vous. Ce sera pratique dans la région «Wild Area», où il y a plein de Pokémons sauvages; autant dans les airs que sur le sol.

Le secteur «Wild Area» est un endroit vaste, au style open world. Mais, le plus intéressant est un ajout au gameplay venant de Pokémon Go: vous allez pouvoir aller faire des raids (Max Raid Battles) à 4 personnes et tous avoir la chance d’attraper le Pokémon. Ce sera possible en mode local, ou en ligne.

Les jeux Sword et Shield sont à l’image de deux nouveaux Pokémons légendaires: Zacian et Zamazenta. Peu de détails ont été dévoilés à leur sujet, mais on en saura peut-être plus à l’événement E3.

L’option «Dynamax» permettra aux créatures de devenir gigantesques durant un combat avec des attaques plus puissantes. Il sera difficile d’éviter cette nouveauté, car les gyms leaders l’utiliseront certainement contre vous. Pour attraper votre propre Dynamax, il faudra en combattre un dans la «Wild Area» dans un raid, selon le lieu et les conditions météorologiques.

Les jeux Pokémon Sword & Shield sortent le 15 novembre 2019.