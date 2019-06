Après une décennie à incarner Iron Man, Robert Downey Jr. semble toujours inspiré par la dévotion — et l’ambition! — de Tony Stark.

La preuve? Il annonçait hier lors d’Amazon re: MARS 2019, une conférence de l’empire Amazon se tenant à Las Vegas, qu’il allait lancer The Footprint Coalition, une œuvre caritative écologique qui veut carrément sauver la planète... à l’aide de technologies de pointe.

Ça vous rappelle quelqu’un? :-)

«Avec la robotique et la nanotechnologie, nous pourrions probablement [...] nettoyer la planète d’ici une décennie!» - Robert Downey Jr.

Comme Forbes le rapporte, l’organisme est toujours nébuleux (le site le détaillant n’est pas encore complet), mais l’acteur — et maintenant activiste — lancerait officiellement The Footprint Coalition en avril 2020.

«Je vais passer les prochains mois à fignoler tout ça et à m’entourer de personnes brillantes!» - Robert Downey Jr.

Un party pour célébrer est déjà au programme!

À l’image de son alter-ego en armure et de ses défis à relever, Downey Jr. y s’est donné une décennie pour atteindre son objectif car «dans 11 ans, j’aurai 65 ans. Si on arrive à faire reculer un tant soit peu cette menace à notre futur et tout ce bordel qu’on laisse derrière nous, je reviendrai pour organiser le party de retraite le plus fou que vous aurez vu de votre vie!»

Et le lien avec Amazon? L’acteur ne le souligne pas. Tout comme l’entreprise d’ailleurs.

À suivre, donc.