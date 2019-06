Lors de la conférence de Google Stadia, on a eu toute une suprise : Baldur's Gate 3 est officiellement annoncé!

La rumeur que Larian Studios travaillait sur le nouveau chapitre courrait depuis 2018. À la grande joie des fans, cette belle rumeur s'est enfin concrétisé.

Suite à la bande-annonce, dans la conférence de Google, on retrouve le président du studio belge qui ne peut contenir son «nerdgasm» en nous partageant son bonheur d'avoir pu travaillé sur la série. Il dit d'ailleurs réalisé un rêve geek, et on ne peut que partager ce sentiment avec lui!

La dernière sortie d'un jeu de la série remonte à 2000 avec Baldur's Gate 2 : Shadow of Amn. On espère vraiment ne pas être déçu, mais les premières images dans la bande-annonce promettent une histoire grandiose!