Un astronaute qui part dans le fin fond du système solaire à la recherche de son père perdu lors d’une mission pour trouver de la vie extraterrestre? Une poursuite sur la Lune en jeep lunaire? Nous aussi avons bien des questions!

20th Century Fox lance enfin la bande-annonce d'Ad Astra, après deux sorties reportées du film. Mettant en vedette de grands noms d’Hollywood – notamment Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler et Donald Sutherland –, ce film raconte l’histoire d’un astronaute qui doit partir à la recherche de son père, également astronaute, égaré quelques années plus tôt dans les confins du système solaire. Dans quel but, me demanderez-vous? Sauver la planète Terre, bien sûr!

La planète subirait des anomalies mystérieuses, qu'on nomme «la Surcharge» et qui seraient peut-être liées à des expériences que le père du héros, lors de sa disparition dans l'espace, faisait avec une «matière ultra-secrète qui pourrait détruire le système solaire».

Roulez-vous tellement les yeux qu'ils sont sur le point de sortir de leurs orbites? On se dit qu’il faut voir ce film comme un simple film d’action dans l’espace.

On vous laisse vous faire votre propre opinion.