Excité de mettre la main sur Crash Team Racing Nitro-Fueled le 21 juin prochain? Vous devriez l’être encore plus après avoir visionné cette nouvelle bande-annonce!

Partagée aujourd’hui par Beenox et Activision, la vidéo donne un dernier aperçu du gameplay du titre développé à Québec avant sa sortie dans déjà deux semaines.

Du coup, on peut découvrir encore une poignée de nouveaux véhicules et voir certaines armes en action, de même qu’apercevoir quelques images du mode multijoueur, en ligne et local.

Après toutes ces bandes-annonces alléchantes, il ne reste maintenant plus qu’à essayer le titre!

Ce sera chose possible dès le 21 juin prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.