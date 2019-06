Voilà une nouvelle raison de s’exciter au sujet du prochain Ghostbusters: Sigourney Weaver y reprendra son rôle de Dana Barrett!

En entrevue avec Parade Magazine, l’actrice de 69 ans a ainsi confirmé qu’elle sera du nouveau film, prévu pour 2020, qui fera suite aux deux premiers volets de la série.

«Ça va être fou de travailler à nouveau avec les gars», a-t-elle mentionné à la publication américaine, qui précise qu’elle se réunira alors avec ses anciens collègues Bill Murray et Dan Akroyd.

Le seul hic, c’est que, jusqu’à maintenant, aucun membre de la distribution originale n’avait encore annoncé son grand retour à la franchise, comme le rapporte /Film...

Weaver a-t-elle vendu la mèche avant le temps? Devons-nous nous attendre à une grande nouvelle de ce côté?

On pourrait d’ailleurs le savoir assez rapidement, puisqu’un «Fan Fest» de Ghostbusters se déroule cette fin de semaine à Los Angeles, soulignant les 35 ans du premier film de la série. Il n’est donc pas impossible qu’une annonce soit effectuée dans le cadre du rassemblement.

Reste que ce serait un réel plaisir de revoir toute la bande originale, ou du moins une bonne partie de celle-ci, dans le prochain long-métrage réalisé par Jason Reitman, le fils du cinéaste derrière les deux premiers volets de la franchise, Ivan Reitman.

Pour le moment, seuls Finn Wolfhard (Stranger Things), Carrie Coon (Avengers: Infinity War) et Mckenna Grace (The Haunting of Hill House) sont attachés au projet.