La prochaine grande amélioration des systèmes d’exploitation d’iOS et d’Apple TV permettra la compatibilité avec les manettes PlayStation 4 et Xbox One, augmentant ainsi les possibilités de jeu à partir de l’Apple Arcade.

Les manettes Bluetooth des Xbox One et PlayStation 4 pourront fonctionner avec les appareils iOS et les téléviseurs Apple, mais il faudra attendre la mise à jour de septembre d’iOS 13 et de tvOS 13.

Cette annonce, faite pendant l’événement Apple du WWDC 2019 du 3 juin, arrive 10 semaines après le service d’abonnement de jeux en ligne Apple Arcade, au cours de la Game Developers Conference.

La présentation d’Apple pendant la WWDC s’est concentrée sur l’interopérabilité entre les manettes PS4 et Xbox One et l’Apple TV, bien que cette mise à jour s’appliquera aussi aux iPhone et aux iPad mis à jour sous iOS 13, comme l’a souligné Engadget.

Les lancements de tvOS 13, iOS 13 et de l’Apple Arcade devraient se produire à l’automne prochain.