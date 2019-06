Vous pensiez bientôt emprunter 25 000 $ pour vous payer une belle voiture neuve? Pourquoi ne pas vous en servir à la place pour vous procurer votre propre R2-D2 personnel!

Il ne vous amènera peut-être pas très loin sur l’autoroute, mais vous pourrez toujours vous en servir pour impressionner vos amis...

How many $25,000 R2-D2 replicas are you planning to purchase during your visit to #StarWarsGalaxyEdge? pic.twitter.com/Dt4r8MLxHx — TouringPlans (@TouringPlans) June 2, 2019

Ainsi, maintenant que le premier parc thématique Star Wars Galaxy's Edge est ouvert en Californie, on en sait maintenant un peu plus sur les petits trésors qu’il renferme, tout comme ceux que propose sa boutique de souvenirs.

Et, fait intéressant, une réplique entièrement personnalisable de R2-D2 (ou de n’importe quel autre robot de la série R) se veut l’article le plus onéreux qu’on y retrouverait... à pas moins de 25 000 $US!

Selon GameSpot, il serait possible de choisir la peinture, de même que les pièces de son charmant petit compagnon, qui sera entièrement «fonctionnel», lumières et son inclus, de même que téléguidé.

Quoiqu’à ce prix-là, on se serait pratiquement attendu à un robot du futur capable de prendre des décisions importantes par lui-même... En tout cas.

Pour les collectionneurs un peu plus économes, il serait aussi possible de se construire un plus petit «droïde» à 100 $US ou encore en adopter un déjà fabriqué pour la modique somme de 10 $US (et plus, évidemment). Intéressant!

Notons que le parc thématique Star Wars Galaxy's Edge a ouvert ses portes au public le 31 mai dernier à Disneyland en Californie. Une autre zone similaire sera également inaugurée à la fin août au Walt Disney World en Floride.