Vous voulez refaire votre installation gaming?

C’est connu, HP est une amie de l’industrie e-sport, notamment via sa gamme d’équipement pour joueurs Omen.

Après tout, son logo était bien en vue en tant que commanditaire de la plus récente édition du Dreamhack à Montréal. L’entreprise épaule également l’athlète e-sport québécoise missharvey.

C’est pourquoi l’équipe de Pèse sur start était particulièrement excitée lorsque HP nous a contactés pour une éventuelle collaboration. «Enfin! Nos talents de joueurs sont reconnus! On va pouvoir lancer notre propre équipe e-sport!», pensait-on.

Fort heureusement, HP a été polie en précisant que la collaboration ne serait pas pour lancer une ligue e-sport de House Flipper — une simulation où on renippe des maisons que notre collaboratrice Kazzie apprécie tout particulièrement —, mais bien pour qu’on propose des produits de la gamme HP à notre lectorat.

Bref, si vous prévoyez refaire votre installation de gaming sous peu, voici des suggestions de matériel à considérer sérieusement selon votre profil de joueur...

Pour le joueur qui veut être performant à tout prix : l’ordinateur de bureau OMEN HP Obelisk 875-1019

Vous êtes du type «PC Master Race»? Cet ordinateur de bureau haut de gamme est non seulement performant, il est aussi — avouons-le — très beau.

Vous êtes un(e) habitué(e) des événements comme le LAN ETS ? Vous pourrez non seulement vous éclater avec vos adversaires, mais aussi épater la galerie avec un ordinateur en forme d’obélisque — d’où son nom, en effet — qui est beau à regarder.

Le meilleur des deux mondes!

Pour le joueur économe : l’ordinateur de bureau OMEN HP Obelisk 875-1009

Vous n’êtes pas prêt à investir dans l’ordinateur de bureau OMEN HP Obelisk 875-1019 ?

L’entreprise a prévu le coup avec sa variante 875-1009, qui est plus abordable.

Côté look (parce que c’est quand même important), les deux variantes profitent du même boîtier élégant.

Si vous cherchez quelque chose d'encore moins cher, la gamme OMEN HP Obelisk commence à 1399,99$.

Pour le joueur qui ne veut absolument rien manquer : l’écran pour jeux vidéo grand format HP OMEN X Emperium 65 pouces

Si vous habitez les grands centres comme Montréal, vous savez que certaines chaînes de cinéma présentent des compétitions d’e-sport en salles.

Vous rêvez, vous aussi, que vos parties soient projetées sur grand écran? HP vous a entendu et vous propose cet écran gigantesque qui peut autant se brancher à un ordinateur qu’à une console.

Bref, vous n’aurez plus l’excuse d’avoir manqué un détail pour expliquer vos défaites à vos coéquipiers en ligne!

Pour le joueur qui a le souci du détail : le clavier Sequencer OMEN HP

Vous êtes au niveau compétitif où le temps de réponse de votre clavier peut faire toute la différence? Le clavier Sequencer est non seulement rapide sur ses patins (on note un temps de réponse de 0,2 ms dans son descriptif), mais aussi très beau lorsqu’illuminé.

Un bon combo «outil performant» et «bel objet» pour votre quartier général!

Pour le joueur furtif : le casque Mindframe Omen X HP

Investir dans de bons haut-parleurs pour accompagner votre équipement aurait du sens, mais — soyons honnêtes — une partie qui s’étire jusqu’aux petites heures de la nuit est si vite arrivée!

Ainsi, pour ne pas troubler le sommeil de votre chum, de votre blonde, de votre coloc, de vos parents, ou encore du monstre qui se cache sous votre lit, on vous propose ce casque d’écoute qui vous immergera dans votre jeu, mais qui se veut aussi confortable.

Aussi à considérer : son design (très beau à l’écran, pour celles et ceux qui voudraient diffuseur leurs exploits sur Twitch), mais aussi sa technologie de refroidissement actif des écouteurs.

Terminé, donc, l’ère des oreilles en sueur après une chaude lutte en ligne! Yé!

Somme toute, pour ceux et celles qui veulent être bien équipés sans trop se casser la tête, ces options sont un bon rapport qualité-prix. Pour plus d’information et produits, rendez-vous sur le site de HP.