Malgré l’atterrissage très loin d’être réussi de Fallout 76 l’an dernier, Bethesda ne semble pas vouloir abandonner (encore) le titre post-apocalyptique en ligne.

Pour preuve, une prochaine mise à jour ajoutera plusieurs nouveaux éléments au jeu d’ici la fin de l’année.

Nommée Wastelanders, la mise à jour proposera des armes et de l’équipement additionnels, mais surtout une nouvelle quête principale et des personnages humains non jouables (NPC) avec qui il sera possible d’interagir.

Le tout devrait ainsi ajouter un peu de vie au monde dépouillé de Fallout 76 et, qui sait, le rapprocher peut-être un peu des autres volets (pas mal plus appréciés) de la série.

Par ailleurs, Bethesda a également profité de sa présentation au E3 pour annoncer que le titre en ligne embarquera dans le train des «battle royale» avec son propre mode, Nuclear Winter, qui opposera 52 joueurs dans une bataille à mort pour le contrôle d’une voûte.

Tous ces ajouts à Fallout 76 seront disponibles gratuitement d’ici la fin de l’année.

Notons aussi que, pour les curieux qui n’y ont pas encore joué, le jeu sera disponible en essai gratuit entre le 10 et le 17 juin, aux côtés d'un aperçu du mode «battle royale».