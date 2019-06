La folie E3 est commencée, et c’est Electronic Arts qui a lancé le tout avec sa diffusion EA Play, préférant ne pas monter sur scène pour une conférence traditionelle.

Electronic Arts a plutôt opté pour une diffusion décontractée et peu intimidante, animée par de nombreuses personnalités web. Cela a permis d’en savoir plus sur Star Wars Jedi: Fallen Order avec une session gameplay d’environ 14 minutes, ce qui aurait été peu probable dans une conférence.

La décision d’EA a bien payé, car la réaction à Star Wars Jedi: Fallen Order est positive. Au moment d’écrire ces lignes, le gameplay est en troisième position dans les tendances gaming sur la plateforme YouTube.

Star Wars Jedi: Fallen Order, démo du gameplay.



Le jeu, développé par Respawn, proposera une aventure solo (enfin!) qui se déroule juste après les événements de l’épisode III: Revenge of the Sith. Au menu: des araignées géantes à la Harry Potter, des sabres laser, la Force, du combat et un Droïd adorable.

Star Wars Jedi: Fallen Order sort le 15 novembre. Mais, ce n’est pas tout: il y aura d’autres aperçus lors de la conférence Microsoft!