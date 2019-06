C’est avec humilité que Respawn est montée sur scène lors de la diffusion EA Play pour dévoiler des nouveautés Apex Legends. La compagnie avoue qu’elle n’a pas connu un lancement spectaculaire avec la première saison du jeu, et espère avoir bien écouté sa communauté à l'aube de la deuxième saison.

C’est le 2 juillet que débutera Battle Charge, la deuxième saison d’Apex Legends, avec une nouvelle arme, une nouvelle légende (un personnage), un nouveau mode et une nouvelle battle pass.

La nouvelle légende s’appelle Natalie «Wattson» Paquette, une jeune ingénieure qui a grandi près de l’arène, contribuant même à sa construction. Wattson est présentée dans une touchante narration faite par son père.

«Personne ne connaît mieux l'arène que Wattson, et toute personne la sous-estimant risque d'avoir un choc», peut-on lire dans sa description.

Respawn a écouté les gamers qui ont demandé plus de défis comme dans Fortnite en présentant Chasse légendaire, qui va durer deux semaines. L’événement proposera plusieurs défis (quotidiens et hebdos) afin de gagner des skins, doubler votre XP et évidemment améliorer votre niveau.

Les défis vont s’accumuler, alors vous allez pouvoir en faire plusieurs en une session si jamais vous n’êtes pas du genre à allumer l’ordi tous les jours. Il sera donc possible de level up pas mal plus rapidement. Un nouveau mode Ranked vous permettra de vous dépasser et d'être jumelé à des joueurs de votre rang.

C’est aussi la fin des badges et des suivis de stats basiques: «Trois nouvelles catégories de contenu vont par ailleurs remplacer les récompenses de badge et de stats. Nous vous détaillerons ces catégories quelques jours avant le lancement de la saison 2», peut-on lire sur le site d’EA.

Capture d'écran Nouveau skin pour Caustic

Et, pas de panique, il y aura de nouveaux skins. Quatre nouveaux légendaires pour Caustic, Spitfire, Octane et R-301 (au niveau 100). Il y aura également une nouvelle mais familière arme: L-Star, de Titanfall, que vous allez devoir dénicher dans des air drops. Bonne chance dans les premiers jours.





Battle Charge, la saison 2 d’Apex Legends, commence le 2 juillet.