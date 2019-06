Bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont envie d’essayer quelque chose de complètement nouveau: Bethesda a présenté dimanche deux jeux qui ont la qualité de n’être associés à aucune franchise existante: Deathloop et GhostWire: Tokyo.

Connu avant tout comme le développeur de la série Dishonored, le studio français Arkane a ainsi profité de la présentation de Bethesda au E3 pour lever le voile sur un tout nouveau titre intitulé Deathloop.

Dévoilé dans une très jolie bande-annonce, le jeu oppose deux personnages, Julianna et Colt, dans une suite d’échanges de coups de feu, de coups de pied et coups de machette, le tout motivé par une animosité dont on ignore encore la cause.

Toutefois, une chose est certaine: avec ses éléments surnaturels et sa réalisation qui semble follement rythmée, on a bien hâte d’en apprendre plus sur Deathloop!

Les esprits de GhostWire: Tokyo

Même s’il s’agit d’un tout autre jeu pour Tango Gameworks, le studio derrière The Evil Within, GhostWire: Tokyo paraît lui aussi plutôt angoissant.

Cela dit, la plus récente œuvre du développeur japonais serait cette fois-ci un jeu d’action et d’aventure, plutôt qu’un titre d’horreur.

Se déroulant dans la capitale japonaise, GhostWire: Tokyo proposerait au joueur d’explorer la ville pour faire la lumière sur d’étranges disparitions, armé, selon la description officielle, de «mystérieuses habilités spectrales» et croisant le fer avec des esprits maléfiques.

La bande-annonce du jeu, présentée dimanche, s’avère par ailleurs toute aussi étrange que son synopsis. On vous laisse en juger par vous-même.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour Deathloop ou GhostWire: Tokyo.