Vous n’en pouvez plus d’attendre Borderlands 3? Sachez que l’on peut déjà avoir un petit avant-goût du travail de Gearbox Studio Québec sur l’iconique série grâce à ce tout nouveau DLC pour Borderlands 2.

Entièrement développé par l’équipe de Québec, Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary a été dévoilé dimanche dans le cadre du E3 et servira de prélude narratif au nouveau volet qui paraîtra en septembre prochain.

Le DLC propose également de nouveaux ennemis, boss et armes, en plus de rendre possible la visite de lieux jusqu’à maintenant inexplorés.

Bonne nouvelle, le contenu additionnel est disponible dès maintenant, et ce, gratuitement pour les propriétaires de Borderlands 2 et de Borderlands: The Handsome Collection. Il faudra toutefois se dépêcher: celui-ci sera accessible sans frais jusqu’au 8 juillet.

Notons que Gearbox a également profité de l’occasion pour dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Borderlands 3, qui verra le jour le 13 septembre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.