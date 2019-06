Ubisoft avait gardé un as dans sa manche pour terminer sa présentation en beauté au E3 lundi: le dévoilement du magnifique jeu d’aventure Gods & Monsters, développé par l’équipe d’Ubisoft Québec.

Fortement inspiré par la mythologie grecque, et conçu par les mêmes artisans qui ont planché sur Assassin’s Creed Odyssey, Gods & Monsters mettra le joueur aux commandes du jeune héros Fenyx, dans un univers qui n’est pas sans rappeler celui de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le protagoniste devra alors partir en mission à travers un très joli monde ouvert pour sauver les dieux grecs, confrontant au passage un bon lot d’ennemis et de quêtes.

En plus d’une épée, Fenyx aurait également en sa possession un arc et des flèches, de même que des pouvoirs octroyés par lesdites divinités.

La bande-annonce, très courte, ne dévoile pas une tonne d’informations, mais met tout de même la table pour un titre qui s’annonce prometteur... et dont on a bien hâte d’en apprendre plus!

Gods & Monsters paraîtra le 25 février prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et la nouvelle plateforme d’Ubisoft, Uplay+.