Développé par Ubisoft Montréal, le nouveau volet de Rainbow Six, intitulé Quarantine, amènera les joueurs dans un monde de science-fiction, où ces derniers devront coopérer pour endiguer une menace d’origine encore bien mystérieuse.

Contrairement à Rainbow Six Siege, Quarantine se voudra donc un jeu de tir coopératif et tactique, joué en équipes de trois joueurs.

Bien que la bande-annonce présentée lors de la conférence d’Ubisoft au E3 ne dévoile pas grand-chose au sujet des mécaniques du jeu ou de son histoire, la vidéo permet tout de même d’avoir un aperçu de l’ambiance du titre, qui s’annonce plutôt tendue!

Rainbow Six Quarantine paraîtra en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.