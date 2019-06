Sortez vos mouchoirs et votre meme de déception préféré, parce qu’on a appris une nouvelle pas mal triste aujourd’hui: le prochain Animal Crossing ne sortira finalement pas en 2019.

C’est durant la diffusion Nintendo Direct du Salon E3 que la compagnie a dévoilé une bande-annonce pour Animal Crossing: New Horizons. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo a récolté plus de 28 000 mentions «j’aime» et seulement 111 mentions «je n’aime pas». On peut dire que la réaction est positive!

Bande-annonce Animal Crossing: New Horizons

Les fans sont tellement optimistes envers le jeu qu’ils pardonnent même son délai. En effet, le jeu qui devait sortir en 2019 sortira finalement en mars 2020. Au bureau, ça nous brise le cœur. On a digéré la nouvelle seulement grâce à l'annonce de la suite de Breath of the Wild.

«Je suis sincèrement heureux que ce soit repoussé. Moins de pression sur mon portefeuille en novembre! » a déclaré un internaute sur YouTube.

« Prenez votre temps, il faut que [le jeu] soit à son meilleur! » a répondu un autre.

Ça, c’est une communauté enthousiaste! Ça répare un peu nos cœurs brisés.