Après quelques jours riches en annonces, et quelques rares surprises, le marathon de conférences de l’E3 2019 est maintenant derrière nous.

Pour faire le point sur la plus récente édition du grand rendez-vous vidéoludique, voici les différents jeux qui ont marqué les présentations des éditeurs durant l’événement.

Electronic Arts

Star Wars Jedi: Fallen Order

Pour lancer l’E3, Electronic Arts a dévoilé 14 minutes de gameplay du plus récent titre se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Lancé le 15 novembre prochain, le jeu développé par Respawn offrira une aventure solo saupoudrée de combats au sabre laser et d’un peu (beaucoup) de Force.

Sims 4: Island Living

Non, Sims 4 n’est pas mort! Et EA l’a prouvé en annonçant une toute nouvelle expansion intitulée Island Living, qui proposera notamment de faire de la plongée, du canot et de construire des châteaux de sable.

Microsoft

Project Scarlett, ou la prochaine console de Microsoft

La course à la nouvelle génération de consoles est enfin lancée «officiellement», avec Microsoft qui a dévoilé un premier aperçu de sa prochaine machine à l’E3 2019.

«Quatre fois plus puissante que la Xbox One X», la console, qui porte pour le moment le nom de Project Scarlett, sera rétrocompatible en plus de mettre de l’avant un disque de type SSD. Selon Microsoft, la prochaine Xbox sera disponible pour la période des Fêtes 2020.

Halo Infinite

Master Chief sera de retour aux côtés de la nouvelle machine de salon de Microsoft! La première bande-annonce d’Halo Infinite a également permis de dévoiler le moteur graphique du jeu, qui s’annonce assez impressionnant.

Cyberpunk 2077

Au grand plaisir d’absolument TOUT le monde, ce n’est nul autre que Keanu Reeves qui a eu le privilège d’annoncer la date de sortie de Cyberpunk 2077: le 16 avril 2020!

Photo AFP En prime: une photo mystérieuse de Keanu lors de l'annonce

La vidéo présentée lors de la conférence de Microsoft a aussi démontré que l’incomparable acteur tiendra un rôle dans le prochain jeu de CD Projekt Red.

Elden Ring

Dévoilé avec une bande-annonce plutôt mystérieuse, Elden Ring sera le fruit d’une collaboration entre le créateur de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, et celui de Game of Thrones, George R.R. Martin.

Beaucoup, BEAUCOUP de personnes risquent de mourir dans ce prochain titre de From Software. Est-ce qu’on a vraiment besoin d’en dire plus?

Gears 5

Annoncé d’abord à l’E3 l’an dernier, le petit dernier de la série Gears of War, intitulé cette fois-ci simplement Gears 5, s’est montré un peu plus le bout du nez lors de la présentation de Microsoft, avec de nouvelles bandes-annonces et une date de sortie: le 10 septembre prochain.

Blair Witch

Un jeu d’horreur à la première personne basé sur l’histoire de Blair Witch qui sera développé par Blobber Team, le studio derrière la série Layers of Fear et Observer?

Oui, merci! Ce sera disponible dès le 30 août.

Bethesda

Doom Eternal

C’est maintenant officiel, Doom Eternal, la suite du reboot de 2016, paraîtra le 22 novembre prochain!

Envoyant les joueurs sur Terre, en enfer et au paradis, le FPS proposera aussi un tout nouveau mode multijoueur en deux contre un, Battlemode.

Deathloop

Développé par le studio français Arkane, Deathloop oppose deux personnages pris dans un engrenage de violence aux dimensions temporelles plutôt mystérieuses, le tout coiffé d’une très jolie mise en scène.

Il s’agit d’une toute nouvelle franchise pour les développeurs qui nous avaient donné la série Dishonored.

GhostWire: Tokyo

Préparez-vous, dans GhostWire: Tokyo, il faudra combattre des esprits et faire la lumière sur d’étranges disparitions.

Œuvre de Tango Gameworks, le studio derrière The Evil Within, le titre s’annonce tout aussi intrigant (quoiqu’un peu moins gore) que la série d’horreur de l’entreprise japonaise.

Fallout 76

Bethesda semble avoir écouté les joueurs mécontents au sujet du dernier Fallout. L’éditeur a ainsi profité de sa présentation à l’E3 pour annoncer l’ajout d’une nouvelle quête principale et de personnages humains non jouables (NPC) au plus récent volet de la série.

Ah oui, et un mode «battle royale», tant qu’à y être! Tous ces ajouts seront disponibles au cours de l’année 2019.

Ubisoft

Watch Dogs Legion

Les fuites disaient vrai! Watch Dogs Legion prendra bel et bien place dans une vision dystopique de Londres et permettra d’incarner n’importe quel personnage dans le jeu.

Le troisième volet de la série d’action/aventure d’Ubisoft paraîtra le 6 mars 2020.

Rainbow Six Quarantine

Surprise! Après Rainbow Six Siege, le prochain titre de la série s’intitulera Quarantine et sera développé par Ubisoft Montréal.

Contrairement à son prédécesseur, Quarantine offrira aux joueurs un jeu de tir coopératif et tactique, joué en équipes de trois joueurs.

Gods & Monsters

Un hybride d’Assassin’s Creed Odyssey et de Legend of Zelda: Breath of the Wild, ça vous dit? Et disons que lorsque le titre est développé à Québec, ça s’avère encore plus attrayant!

Dans Gods & Monsters, le joueur prendra les commandes du héros Fenyx, en mission à travers un très joli monde ouvert, pour sauver les dieux grecs, confrontant au passage un bon lot d’ennemis et de quêtes.

Square Enix

Final Fantasy VII Remake

Une nouvelle bande-annonce et une date de sortie, le 3 mars 2020 sur PlayStation 4, c’est tout ce que ça prenait pour exciter la communauté au sujet du remake de Final Fantasy VII.

Nous aussi, d’ailleurs!

Final Fantasy VIII Remastered

Tiens donc! Probablement jaloux de son petit frère, Final Fantasy VIII aura droit, lui aussi, à un petit coup de jeune, cette fois-ci sous la forme d’un remaster.

Le titre mythique, du moins pour certains, sera dévoilé d’ici la fin de 2019 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

The Outriders

Square Enix n’a pas annoncé que des RPG, on retrouvait aussi un jeu de tir au travers de la présentation de l’éditeur: The Outriders, développé par le studio People Can Fly, le même qui avait œuvré sur Bulletstorm.

Le FPS de science-fiction sera disponible dès l’été 2020 et proposera notamment de créer son propre personnage.

Nintendo

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Quoi? Une suite à The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Nintendo nous a pris par surprise avec ce nouveau projet qui en réjouira plus d’un.

Assez sombre merci, la bande-annonce, qui montre Link et Zelda dans une grotte pas tellement invitante, ne dévoile pas énormément d’informations, si ce n’est que le deuxième volet de Breath of the Wild risque d’amener les joueurs dans une tout autre direction.

Super Smash Bros. Ultimate

Qui l’eût cru, Banjo et Kazooie effectueront leur grand retour sur une console de Nintendo après le passage de Rare chez Microsoft!

Pour l’instant, on ne parle pas d’un reboot de la série de jeux de plateformes, mais bien de l’intégration des deux «mascottes» à l’écurie de Super Smash Bros. Ultimate. C’est déjà pas mal!

Un personnage de la série Dragon Quest fera aussi son apparition dans le jeu de combat de Nintendo.

Luigi’s Mansion 3

En plus d’offrir une nouvelle vidéo aux fans de la série, Nintendo a détaillé que Luigi’s Mansion 3 proposera un mode multijoueur local, de même qu’un penchant en ligne. Intéressant!

Animal Crossing: New Horizon

Il faudra être un peu plus patient que prévu avant de jouer à Animal Crossing: New Horizon. La parution du titre a ainsi été repoussée au 20 mars 2020. On a au moins eu droit à une nouvelle bande-annonce...

Devolver Digital

Un DLC (Picnic Panic) pour The Messenger, excellent titre rétro développé à Québec, des versions «dérivés» de ses propres jeux (Devolver Bootleg), un hybride multijoueur entre une course à obstacles et un «battle royale» (Fall Guys: Ultimate Knockout) et bien d’autres trouvailles peu orthodoxes?

Bref, Devolver Digital n’a pas chômé lors de sa présentation franchement bizarre (mais tout aussi amusante) dimanche soir.

Cela dit, pour l’expérience la plus complète, rien ne vaut un visionnement de la vidéo en question, qui s’avère absolument décalée. Prenez les 20 minutes, vous ne devriez pas le regretter!