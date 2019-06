Après les mini-consoles Nintendo, PlayStation, SEGA et Capcom, c’est au tour de Konami d’embarquer dans le train de la nostalgie en annonçant la TurboGrafx-16 Mini.

Certains d'entre vous ont peut-être déjà loué au club vidéo une drôle de console aux cartouches de forme particulière. D’autres l’ont peut-être vue dans le sous-sol d’un ami.

La console, qui a initialement porté le nom de PC-Engine, est née de l’association de NEC et Hudson Soft pour rivaliser avec la Nintendo et la SEGA Master System. Lancée d’abord au Japon en 1987, elle n'arrive que 2 ans plus tard sur les tablettes nord-américaines sous le nom de TurboGrafx-16.

C’est une question de timing qui a malheureusement nui au succès de la console, puisque deux semaines auparavant, SEGA Genesis arrivait en magasin. Bien que la console de NEC était supérieure à sa rivale, l’engouement médiatique et publicitaire de SEGA a malheureusement écrasé la TurboGrafx-16.

Le facteur nostalgie est payant

Nintendo a prouvé que la nostalgie est payante avec sa NES Classic et sa Super Nintendo Classic qui se sont vendues comme des petits pains chauds.

Konami a donc profité de la folie de l'E3 pour annoncer la TurboGrafx-16 Mini ainsi que 6 premiers jeux :

R-Type

New Adventure Island

Ninja Spirit

Ys Book I & II

Dungeon Explorer

Alien Crush

La console comportera deux ports USB pour les manettes, et il y aura un adaptateur pour jouer jusqu’à 5 personnes.

Les versions européennes et japonaises comporteront fort probablement différents jeux que notre version nord-américaine. Il été confirmé que la PC Engine Mini inclurait Castlevania Dracula X : Rondo of Blood.

Nous n’avons pas encore de date de sortie ni du nombre final de jeux que la console comportera, mais plus de détails viendront au courant de l’année.