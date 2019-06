Même si l’E3 tire maintenant à sa fin, il est encore temps de profiter de l’événement pour économiser sur plusieurs consoles, jeux et accessoires en magasin et en ligne grâce à des rabais spécialement offerts pour l’occasion!

Voici donc un petit survol de quelques titres, consoles et autres jolis objets que l’on peut se procurer à prix alléchants cette semaine.

BEST BUY

Console Xbox One X de 1 TO, incluant The Division 2

450,79 $

Console Xbox One S All-Digital Edition de 1 TO, incluant Minecraft, Forza Horizon, Sea of Thieves et un support vertical

240,79 $

Console PlayStation 4 Pro de 1 TO

450,79 $

Console Nintendo Switch, incluant une carte mémoire de 64 GO

380,79 $

Manette sans fil pour Xbox One

50,19 $

Assassin’s Creed Odyssey (PS4 et Xbox One)

29,99 $

Red Dead Redemption 2 (PS4 et Xbox One)

49,99 $

Kingdom Hearts 3 (PS4 et Xbox One)

39,99 $

Forza Horizon 4 (Xbox One)

39,99 $

The Last of Us Remastered (PS4)

9,99 $

Uncharted 4: A Thief's End (PS4)

9,99 $

Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4)

9,99 $

Ratchet & Clank (PS4)

9,99 $

MICROPLAY

Console Xbox One S de 1 TO, incluant The Division 2 ou Battlefield V

299,99 $

Console Nintendo Switch, incluant une carte-cadeau de 30 $

379,99 $

Mannette DualShock 4, différentes couleurs disponibles

49,99 $

Wolfenstein II: The New Colossus (PS4, Xbox One et PC)

24,99 $

The Evil Within 2 (PS4, Xbox One et PC)

14,99 $

WAL-MART

Console PlayStation 4 de 500 GO

299,96 $

Console PlayStation Classic

29,96$

[Prévente] Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et Xbox One)

50 $

[Prévente] Death Stranding (PS4)

59,96 $

[Prévente] Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4 et Xbox One)

29,96 $

[Prévente] Final Fantasy VII Remake (PS4)

54,96 $

[Prévente] Call of Duty: Modern Warfare (PS4 et Xbox One)

54,96 $

[Prévente] Gears 5 (Xbox One)

50 $

Mortal Kombat 11 (PS4, Xbox One et Switch)

49,96 $

God of War (PS4)

19,96 $

Spyro Reignited Trilogy (PS4 et Xbox One)

29,96 $

Until Dawn (PS4)

9,96 $

AMAZON

Pokemon Let’s Go Pikachu (Switch)

72,69 $

[Prévente] Pokemon Shield Edition / Sword Edition (Switch)

64,96 $

PLAYSTATION STORE

Days Gone

52,79 $

Marvel’s Spider-Man

24,99 $

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

29,99 $

Monster Hunter: World

25,99 $

Resident Evil 2

47,99 $

Battlefield V

31,99 $

The Sims 4

10,39 $

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

14,99 $

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

20,09 $

Detroit: Become Human

11,99 $

Devil May Cry 5

52,79 $

Dark Souls III

19,99 $

MICROSOFT STORE

Sea of Thieves: Anniversary Edition

29,99 $

Resident Evil 2

47,99 $

Devil May Cry 5

53,59 $

Metro Exodus

47,99 $

State of Decay 2

19,99 $

Hitman 2

32 $

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

18 $

For Honor

16,49 $

Monster Hunter: World

26 $

Madden NFL 19

12 $

The Sims 4

10,40 $

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

9,99 $

NINTENDO GAME STORE

Super Mario Odyssey

53,59 $

Mario Kart 8 Deluxe

53,59 $

Mario Tennis Aces

53,59 $

Wolfenstein II: The New Colossus

39,99 $

The Elder Scrolls V: Skyrim

39,99 $