Gros scoop venant de Screen Rant ce matin! Avengers: Endgame sera de retour au cinéma la semaine prochaine, avec une scène jamais vue par le grand public.

C’est Kevin Feige lui-même qui a annoncé la nouvelle lors d’une entrevue avec Screen Rant pour parler de Spider-Man: Far From Home. Feige a déclaré que le film Avengers: Endgame serait de retour en salle le 28 juin, avec de nouvelles surprises pour ceux qui sauront patienter jusqu’à la fin du générique.

« Si vous restez à la fin du film, après le générique,il y aura une scène supprimée, un petit hommage, et quelques surprises. Ce sera le week-end prochain », a expliqué Feige.

Il faudra une boisson énergisante et une couche, car le film est déjà plus de trois heures!



Cette version d'Avengers: Endgame sera diffusée dans les cinémas Cineplex (qui jouent encore le film) à partir du 28 juin. On attend toujours la réponse de Guzzo!