Croyez-le ou non, deux marques emblématiques de votre enfance fabriqueront sous peu l’ultime machine à nostalgie: des pistes de course et voitures Hot Wheels inspirées de Mario Kart!

À LIRE AUSSI: Les nouveaux sneakers Gundam sont vraiment beaux

Parmi les produits annoncés par Nintendo et Mattel ce jeudi, on compte notamment trois circuits différents, de même que plusieurs «petites autos» aux couleurs de Mario, Yoshi, Luigi et Bowser.

Éventuellement, les karts de la Princesse Peach, de Koopa Troopa et Toad seront aussi disponibles.

Photo courtoisie Mattel

Pour le moment, on ne sait toutefois pas combien il faudra payer pour mettre la main sur ces magnifiques objets, ni s’ils seront offerts au Canada, mais disons que le contraire serait surprenant.

Selon le fabricant, les glorieux jouets devraient arriver sur le marché au courant de l’été.

Ça donne un peu de temps pour faire de la place dans son salon...