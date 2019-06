Bonne nouvelle pour les amateurs de One Punch Man: après son adaptation à l’écran, le manga aura droit à son propre jeu de combat!

Intitulé One Punch Man: A Hero Nobody Knows, le titre permettra d’incarner Saitama, de même que quelques autres personnages, dans un format de batailles trois contre trois.

On voit d’ailleurs dans la bande-annonce, dévoilée ce mardi par Bandai Namco, un éventail de combattants se mesurer au protagoniste principal, toujours aussi stoïque.

L’éditeur japonais se fait toutefois avare de détails, tandis qu’on n’apprend pas grand-chose d’autre sur le jeu, si ce n’est que celui-ci paraîtra «bientôt» sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Reste donc à voir quelles formes prendront la structure et les mécaniques du titre... de même que de quelle façon sera gérée la grande puissance de Saitama...

Parce que, sinon, les combats risquent d’être assez brefs!