Pour la première fois de l’histoire de la série, Wolfenstein: Youngblood paraîtra sur le marché allemand avec son imagerie nazie intacte, a confirmé Bethesda mercredi.

Jusqu’à tout récemment les lois allemandes interdisaient aux développeurs d’intégrer des symboles nazis à leurs jeux, mais un changement dans la législation en 2018 permet désormais à l’agence gouvernementale chargée du classement d’accorder certaines dérogations.

La version internationale de Wolfenstein: Youngblood, avec tous les swastikas et autres références visuelles à Hitler que cela implique, sera donc distribuée cette fois-ci en Allemagne... aux côtés d’une adaptation allemande censurée.

Car dans l’attente de la décision de l’agence de classement, Bethesda a joué de prudence en travaillant également sur une version allemande dépouillée de toute imagerie nazie.

Les deux moutures seront donc offertes sur le marché allemand.

Annoncée d’abord sur le forum allemand de Bethesda, la nouvelle a ensuite été confirmée par l’éditeur dans un courriel en langue anglaise, rapporte PC Gamer.

Rappelons que par le passé, tous les jeux de la série remplaçaient l’imagerie nazie par d’autres symboles génériques en Allemagne.

Dans Wolfenstein II: The New Colossus, on avait même «rasé» Adolf Hitler en dépouillant le dictateur de sa tristement célèbre moustache.

Wolfenstein: Youngblood paraîtra le 26 juillet prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.