Inspiré de la série du même nom, le jeu VR Doctor Who: The Edge Of Time continue de se dévoiler! Son développeur Maze Theory a ainsi partagé de nouveaux détails sur une espèce de monstres créés spécialement pour l’occasion: les Hydrorks.

Décrits comme de «vicieux amphibiens» à l’appétit développé pour la chair humaine, les Hydrorks serviraient de gardes aux Stenza et Zygons.

Une vidéo partagée la semaine dernière montre d’ailleurs quelques spécimens de la nouvelle espèce, bien installés dans des cuves de machine à laver et prêts à effrayer le prochain explorateur qui passera par là, casque VR sur la tête.

Rappelons que l’interprète actuelle du Docteur, Jodie Whittaker, prêtera sa voix au personnage dans le titre, guidant le joueur à travers pièges, énigmes et autres aventures.

Doctor Who: The Edge Of Time paraîtra en septembre sur PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC VIVE et VIVE Cosmos.