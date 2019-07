Comme à leur habitude, Microsoft et Sony offriront à leurs membres Xbox Live Gold et PlayStation Plus différents jeux qu'ils pourront télécharger gratuitement en juillet.

Si Microsoft propose ce mois-ci quelques titres indie, dont l'excellent Inside, Sony offre de son côté l'édition Deluxe du plus récent titre de Quantum Dream, le massif Detroit: Become Human.

Notons que le fabricant japonais avait précédemment annoncé qu'il donnerait Pro Evolution Soccer 2019 aux joueurs ce mois-ci, mais a indiqué qu'il remplacerait ce dernier par Detroit: Become Human dès ce mardi.

Sans plus attendre, voici donc l'ensemble des jeux qui seront offerts gratuitement en juillet aux membres Xbox Live Gold et PlayStation Plus.

PlayStation Plus

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition (incluant Heavy Rain) (PS4)

Horizon Chase Turbo (PS4)

Xbox Games with Gold