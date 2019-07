La 11e édition du Comiccon de Montréal bat de son plein et les meilleurs cosplayeurs du Québec se rassemblent au Palais des congrès pour dévoiler leurs oeuvres.

Cette année, on a vu un peu de tout: des memes, des personnages gaming ou superhéros, des magiciens, des monstres et, bien entendu, Thanos.

On salue le courage des cosplayeurs qui portent des couches et des couches de tissus et maquillage dans cette chaleur. Vous étiez, encore une fois, spectaculaires. Que ce soit grâce à un cosplay fabriqué de A à Z ou un costume acheté, vous étiez beaux à voir.

Mise à jour! Nouvelles photos!

Article original

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb

Kazzie Charb Caroline @sailorauriga et Justine @sailorbesixdouxe

Kazzie Charb

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI









Évidemment, on n’a pas vu tout le monde, alors si vous voulez qu’une photo de votre look soit ajoutée à l’article, écrivez un courriel à Kazzie. Assurez-vous d’avoir tous les droits et crédits.